DuPont’tan babalara anlamlı jest

DuPont, çalışanları için yeni ve kapsamlı bir doğum izni politikasını uygulamaya koydu. Tüm dünyadaki DuPont çalışanları için geçerli olan yeni uygulama ile ülkemizde yasal olarak 5 gün ile sınırlı olan babalık izni, DuPont çalışanı babalar için 4 haftaya uzatıldı.



DuPont çalışanı yeni anneler, 16 hafta doğum izinlerini kullanırken, DuPont çalışanı babalar da 4 haftalık ücretli izin kullanabilecekler. Yeni uygulamaya göre,çiçeği burnunda babalar, dört haftalık ücretli izinlerinin tamamını bir seferde kullanabilecekleri gibi, çocuk bir yaşına gelene dek çocuğun ve ailenin ihtiyacına göre izinlerini aralıklı olarak da kullanabilecekler. Bu yeni doğum izni politikası sadece ilk çocuk için değil, her bir çocuk için geçerli olacak.



Bu uygulama ile çalışanlarının aile hayatı ile iş hayatı arasında seçim yapmak zorunda kalmayacaklarını vurgulayan DuPont Türkiye, Orta & Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika İnsan Kaynakları Direktörü Bahar Buket Süren, “Bu değişiklik ile ‘gelişim için temel olan inovasyonlarla dünyaya güç katma’ misyonunu açıklayan DuPont, çalışanları için de daha iyi bir çalışma hayatı vaad ediyor. Yeni politikamızın üzerinde çalışırken hedefimiz, çalışanlarımızı aileleri ile kariyerleri arasında seçim yapmak zorunda bırakmamak, aksine bir arada yürütmelerini sağlamaktı.İşyerlerimizde gerçekleştirdiğimiz bu dönüşümle şirketimizin başarısından önemli rol oynayan yetenekleri şirketimize çekme ve şirketimizde tutma şansını da arttırmış oluyoruz.” diye konuştu.