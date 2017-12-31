"Dur" ihtarına uymayan cezaevi firarisi vurularak yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan cezaevi firarisi, vurularak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Güllerpınarı Mahallesi'nde bir restorana giren Özer T. (33) polis ekiplerini fark edince restoranın arka kapısından kaçtı. Harekete geçen ekipler, "dur" ihtarına ve ikaz atışına rağmen durmayan şüpheliyi omzundan vurarak yaraladı.

Cezaevi firarisi olduğu belirlenen şüpheli, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

Üzerinde başkası adına düzenlenmiş ehliyet ile Genel Bilgi Taramasında (GBT) "organize suç örgütüne üye olmak, cezaevinden firar etmek, uyuşturucu ticareti, cinsel saldırı ve adam öldürmek" suçlarından 15 ayrı suç kaydının olduğu belirlenen şüpheli, tedavisinin ardından emniyete götürülecek.