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'Dur' ihtarına uymayan sürücü vurularak etkisiz hale getirildi

Çankaya'da polis ekiplerinin ikazlarına uymayıp kaçan ve uyuşturucu satıcısı olduğu belirtilen sürücü, uzun süren kovalamacanın ardından vuruldu.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü vurularak etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Ankara'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu vurularak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Çankaya ilçesinde durumundan şüphelendikleri 06 AEZ 237 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekipler, sürücünün uyarılara aldırış etmemesi üzerine Koza Sokağı'nda aracı takip etmeye başladı.

Uzun süreli takibe rağmen kaçmaya devam eden şüphelinin otomobiline polis tarafından Sivrihisar Caddesi'nde silahla ateş edildi. Bu sırada Yavuzevler Sokağı'na giren aracın önünü kesmeye çalışan ekipler yeniden ateş ederek sürücüyü etkisiz hale getirdi. Kontrolden çıkan otomobil ise park halindeki araçlara çarparak durabildi.

Aracın çevresinde güvenlik kordonu oluşturan ekipler, söz konusu sürücünün uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen S.B. olduğunu belirledi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, S.B'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, ceset ve araçta inceleme yaparak sokaktaki boş kovanları topladı. Mermi izleri bulunan otomobil, narkotik dedektör köpeğiyle de arandı.

S.B'nin cesedi, incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.

Muhabir: Hamdi Çelikbaş

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