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Durakta unuttuğu "şüpheli çantası" için ağladı

- Adana'da ailesiyle otobüs beklediği durakta unuttuğu sırt çantasının çevresinde polisleri görünce panikleyerek ağlamaya başlayan 15 yaşındaki öğrenci, güçlükle sakinleştirildi

Durakta unuttuğu

ADANA (AA) - Adana'da ailesiyle otobüs beklediği durakta unuttuğu sırt çantasının çevresinde polislerin önlem aldığını gören 15 yaşındaki öğrenci, çantasının fünyeyle patlatılacağından korktuğu için panikleyip ağlamaya başlayınca güçlükle sakinleştirildi.

Merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi'nde Adana Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasına yakın durakta şüpheli bir çanta gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen ve durak etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi alan polis, olay yerine bomba imha ekibini çağırdı.

Bu sırada koşarak durağa gelen lise öğrencisi 15 yaşındaki M.Ö, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi.

İçinde tabletinin ve kıyafetlerinin olduğunu belirttiği çantasının fünyeyle patlatılmasından korkan genç ağlamaya başlayınca polis tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Polis ekipleriyle kontrol ettiği çantasından kıyafetleri ve poşet içinde et çıkan M.Ö, tabletini evde unutmuş olabileceğini söyledi.

Çantasını teslim alan M.Ö, gazetecilere, annesi ve kardeşiyle teyzesine gittiklerini anlatarak, "Eve gidiyorduk. Durakta beklerken kardeşim parka gitti. Kardeşimi çağırırken çantayı unuttum. Otobüse bindiğimde durumu fark ettim." dedi.

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