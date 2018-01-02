Durdurulan kamyonetten uyuşturucu çıktı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan kamyonette 15 kilo 396 gram toz esrar bulundu, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, otoyolda yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden İstanbul'a seyreden kamyoneti durdurdu.
Narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, kamyonetin içerisinde uyuşturucu madde olduğunu tespit etti.
Emniyetin garajına getirilen aracın bagaj kısımına yerleştirilmiş 43 paket halinde 15 kilo 396 gram toz esrar bulundu.
Gözaltına alınan araçtaki E.Ö.(41) ve F.Ö'nün (27) emniyetteki işlemleri sürüyor.