Dursunbey ormanlarından 27 milyonluk gelir

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçe Orman İşletme Müdürü Fahri Atalay, 2017 yılında bölgelerindeki ormanlardan 27 milyonluk gelir elde ettiklerini söyledi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orman köylülerine yaptıkları istihsal işçiliklerine karşılık 12 milyon liralık kaynak aktardıklarını belirterek 2017 yılında 8,3 milyon lira kar ettiklerini kaydetti.

Geçen yıl, ORKÖY kapsamında Selimağa ve Büyükakçaalan mahallelerindeki orman köylülerine 500 bin liralık destek verdiklerini ifade eden Atalay, şöyle konuştu:

"Bölgemizdeki ormanlardan geçen yıl 27 milyon lira gelir elde ettik. 2017 yılında yaklaşık 250 bin fidanımızı toprakla buluşturduk. Ağaçlandırma seferberliği kapsamında geçen yıl 660 dönüm alanda ağaçlandırma, 2 bin dönüm alan ağaçlandırma sahalarımızda bakım çalışmaları yapıldı. Geçen yıl çok başarılı ve karlı bir dönem geçirdik. Bu başarımızdaki en önemli üç unsur, personel, zaman ve paranın yönetimidir. Bunu sağlamamız neticesinde verimliliği en üst seviyeye çıkardık."