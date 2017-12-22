Dürümlü katliamı davası

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin de yaralandığı terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Burhan Taş ve avukatı hazır bulundu. Mahkeme başkanı sanığa isnat edilen suçlamayı hatırlatarak savunma yapması için söz verdi.

Sanık Taş, iddianamede hakkında iddialarda bulunan gizli tanık "Kirpi"nin beyanlarının asılsız olduğunu iddia etti.

Sur olayları veya herhangi bir olayda terör örgütü PKK'ya katılmadığını ve yardım etmediğini öne süren Taş, terör örgütünün "milis" olarak tabir edilen yardımcı kuvvetlerinde yer almadığını iddia etti.

İddianamede, örgütün sözde orta saha yürütmesinde halkla ilişkiler ve YPS sorumlusu olarak faaliyet gösteren "Azad Farkin" kod isimli terörist Nevzat Gündüz'e ait olduğu değerlendirilen dokümanlarda "Dürümlü mezrasında meydana gelen patlama olayının gerçekleştiren araca öncülük ettiği" şeklindeki iddiaları reddeden Taş, o gece merkez Bağlar ilçesindeki bir kıraathanede olduğunu ileri sürdü.

Üzerine isnat edilen hiçbir suçlamayı kabul etmeyen sanık Taş, tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında ise sanığın üzerine isnat edilen suçun katalog suçlardan olması, suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve sanığın üzerine atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarı ile verilmesi beklenen cezayı dikkate alarak tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanık Taş'ın avukatı, savcının tutukluluk halinin devamı yönündeki mütalaasına katılmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, sanık Taş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Taş hakkında gizli tanık "Kirpi" teşhis tutanağındaki ifadesinde şunları kaydetmişti:

"Şüpheli Taş, Lice ilçesi kırsal alanında silahlı olarak PKK terör örgütü adına faaliyet yürüten örgüt mensupları ile irtibatlı olarak milislik yapmaktadır. PKK terör örgütü üyeleri arasında örgütsel not aktarımı yapar. Terör örgütüne eleman temin ederek örgüte katılmalarına yardım eder. Kırsal alana giderek üst düzey örgüt üyeleri ile görüşür. Kırsal alanda bulunan PKK terör örgütü üyelerine gıda ve yaşam malzemesi götürür. Lice kırsal alanında bulunan 'Eylül' kod adlı Murat Üçer ve 'Botan' kod adlı Veli Taşkıran üst düzey örgüt üyelerinin milisliğini yapar. Bunlardan aldığı talimatlar doğrultusunda keşif yapar. Aldığı talimat üzerine Dürümlü köyünde patlatılan bomba yüklü aracın öncülüğünü bu kişi yapıyordu. Şüpheli Taş, örgüt üyesi Taşkıran'ın öz dayısıdır."

- İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Burhan Taş'ın hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 16 köylünün öldürülmesi olayına ilişkin "kasten öldürmek" suçlarından 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan ise 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

