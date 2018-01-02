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Düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

- Şanlıurfa Kalesi'nde doğum gününde fotoğraf çektirmek isteyen Halil Dağ'ın düşerek hayatını kaybettiği olay, yakındaki bir kafeteryanın güvenlik kamerasınca kaydedildi

Düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

ŞANLIURFA (AA) - Tarihi Şanlıurfa Kalesi'nde fotoğraf çektirmek isteyen Halil Dağ'ın, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tatil dolayısıyla tarihi dün Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezen Halil Dağ (38), beraberindeki 3 arkadaşıyla kalede özçekim yaptığı sırada dengesini kaybederek 50 metre yükseklikten kayalık zemine düşmüş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Dağ'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Abdurrahman Dede Mezarlığında toprağa verilmişti.

Bu arada, Dağ'ın Şanlıurfa manzarasını arkasına alarak fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybedip kayalık zemine düşme anı yakındaki bir kafeteryanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Dağ'ın kayalık alana çarparak yere düştüğü, olayı görenlerin ise bu yöne doğru koştuğu görülüyor.


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