TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, "KTÜ araştırmacı üniversiteler kategorisinde değerlendirmeye alınan 25 üniversiteden biri ve şu anda da bu değerlendirme süreci devam ediyor." dedi.

Prof. Dr. Baykal, KTÜ Teknoloji Transfer Ofisince, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde organize edilen "Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı" adlı programın açılışında yaptığı konuşmada, proje pazarının bu yıl 12'ncisinin organize edildiğini ve 110 projenin sergileneceğini söyledi.

Türkiye'de ve üniversitelerde artık projelerin ve proje çıktılarının konuşulduğunu dile getiren Baykal, etkinliğin elektrik elektronik bölümünce küçük bir pazar halinde başlatıldığını ve bugün ulusal bazda bir proje pazarına dönüştüğünü belirtti.

Baykal, üniversitelerin kategorilere ayrılma sürecinin yaşandığını, KTÜ'nün de böyle bir sürecin parçası konumunda olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu anlamda KTÜ tüm üniversiteler içerisinde, araştırmacı üniversiteler kategorisinde değerlendirmeye alınan 25 üniversiteden biri. Şu anda bu değerlendirme süreci devam ediyor. 10 araştırmacı üniversite, 5 de aday üniversite toplam 15 üniversite seçimi yakın zamanda yapılacak. İnşallah 10 ya da 15 içerisinde yerimizi alırız."

KTÜ olarak yaklaşık 3-4 yıldır yoğunluklu olarak "proje" dediklerini vurgulayan Baykal, "Çünkü üniversiteler artık değerlendirmeye tabi tutulurken en önemli parametre bu. O zaman bizim de buna yönelmemiz lazım, yöneldik. Mümkün oldukça daha nitelikli projelerin ortaya çıkması anlamında destek olmaya çalışıyoruz. Bundan sonrası da böyle gidecek." dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem de proje pazarında önce fikirlerin oluştuğunu, bu fikirlerin bitirme ve yüksek lisans tezlerine dönüştüğünü aktararak amaçlarının bunları toplumun kullanabileceği, fayda sağlayabileceği artı ürünlere dönüştürmek olduğunu söyledi.

KTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Turhal da proje pazarının 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerin katılımına açık olacağını anlattı.

Sergilenen 110 projenin de tarafsız proje değerlendirme kurulunca değerlendirileceğine işaret eden Turhal, belirlenen kategorilerde dereceye girenlere ödül verileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Baykal ve beraberindekiler, Mitsubishi endüstriyel robot gösterisini izledi ve 110 projenin sergilendiği alandaki stantları ziyaret etti.

Sergi, 9 Haziran Cuma'ya kadar gezilebilecek.



