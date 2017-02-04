Duterte komünist isyancılarla barış görüşmelerini askıya aldı

MANILA (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, komünist isyancılarla altı aydır süren ateşkesi sona erdirdiğini bildirmesinin ardından isyancılarla devam eden barış görüşmelerini de askıya aldığını açıkladı.

Duterte, ölüm yıl dönümünde annesinin mezarını ziyaret ettiği Davao'da yaptığı açıklamada, barış görüşmeleri nedeniyle serbest bırakılan isyancı liderlerin hapishaneye geri döneceğini belirtti.

Hükümet temsilcilerine, Norveç'te bu ay içinde devam etmesi planlanan barış görüşmelerine katılmamaları talimatı vereceğini söyleyen Duterte, "Bu topraklarda komünistlerle barış olmayacak." sözlerini tekrarladı.

ABS-CBN'nin haberine göre, istihbarat teşkilatına komünist isyancıların izini sürmeleri emrini veren Duterte, "Hepsi arananlar listesinde. Uluslararası polisi de isyancıların görüldüğü yerde yakalanması için alarma geçireceğim. Pasaportlarını iptal edeceğim." diye konuştu.

Duterte, mücbir bir sebep olması halinde kararını gözden geçireceğini dile getirdi ancak konuya ilişkin ayrıntı vermedi.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, dün, Kuzey Cotabato kentinde yaptığı açıklamada, komünist isyancıların, hükümeti, siyasi tutukluları serbest bırakma konusunda başarısız olmak ve isyancıların kontrolündeki bölgeleri ihlal etmekle suçlayarak tek taraflı ateşkesi sona erdireceğini bildirmesinin ardından hükümetin de ateşkesi sona erdirdiğini açıklamıştı. Ayrıca Duterte, isyancıların askerlere yönelik yeni saldırılarının ardından orduya müdahaleye hazır olma çağrısında bulunmuştu.

"Bu topraklarda onlarla barış olmayacak." diyen Duterte, "Askerlere, 'Kamplarınıza dönün, tüfeklerinizi temizleyin ve çatışmaya hazır olun' talimatı verdim." ifadesini kullanmıştı.

Maocu Yeni Halkın Ordusu (YHO) örgütü militanlarınca perşembe günü düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 7 askerin öldürülüp, 3 askerin kaçırılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Duterte, "Ateşkesi 10 Şubat'ta bitireceklerini söylüyorlar ancak daha şimdiden askerlerimiz öldü. Ateşkese devam etmek anlamsız." diye konuşmuştu.

Filipinler Komünist Partisi (CPP) ve silahlı kanadı Yeni Halk Ordusu (NPA), çarşamba günü tek taraflı ateşkesi 10 Şubat'ta sona erdirceğini duyurmuştu.

Komünist isyancılar, 19 Ağustos'ta hapisteki bazı üyelerinin hükümetle yeniden başlayan barış görüşmelerine katılmak üzere salıverilmesinin ardından tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Filipinler hükümetiyle komünist isyancılar arasında 26 Ağustos'ta Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan barış görüşmesinde, komünist grup hükümetle süresiz ateşkes konusunda anlaşmıştı.

Hükümetle komünist isyancılar arasındaki barış görüşmelerinin ikinci aşaması, ekim ayında Norveç'in başkenti Oslo'da resmen başlamıştı. Norveç'te yapılan barış görüşmelerinin 19 Ocak'ta İtalya'nın başkenti Roma'da devam ettiği bildirilmişti.

CPP'nin siyasi kanadı Ulusal Demokratik Cephe (NDF) sözcüsü Fidel Agcaoili, gerillaların, hükümetin 1998'deki insan haklarına saygı duyulması hakkındaki ve gerilla danışmanlarının güvenliğiyle ilgili başka bir anlaşmayı ihlal ettiği iddialarının da aralarında olduğu birçok şikayeti olduğunu söylemişti. Agcaoili, 400 tutuklunun hala serbest bırakılmaması gibi şikayetlerin, uzatılan ateşkesi "Tahammül edilemez" hale getirdiğini kaydetmişti.