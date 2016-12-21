Duterte'den geçici ateşkes çağrısı

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodri̇go Duterte, ülkedeki komünist silahlı gruplar ve Moro isyancılarıyla geçici ateşkes yapmak istediğini açıkladı.

Duterte, dini lider ve yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından televizyonda yayınlanan açıklamasında, "Şimdi yerel ve dini liderlerle varılan anlaşma gereği, bizi kardeş gibi kucaklamak isteyenlerden dürüstçe ve samimi olarak 23-27 Aralık ile 1-3 Ocak tarihlerinde ateşkes yapılmasını isteyeceğim." dedi.

Ateşkes ilan etmemesine rağmen Filipinler Komünist Partisi'nin (CPP) silahlı kanadı Yeni Halk Ordusu'nun (NPA) üyelerine silahlarını oldukları yere bırakmaları ve kentlere gelerek ailelerini ziyaret etmeleri yönünde çağrıda bulunan Duterte, ateşkes süresince baskı veya tutuklama olmayacağı sözünü verdi.

İsyancılara, asker gördüklerinde tokalaşmaları, sevmiyorlarsa da görmemezlikten gelmeleri tavsiyesinde bulunan Duterte, askerlere de isyancılara kardeşleri gibi davranarak askeri kamplarda yemek yemelerine izin vermeleri talimatını verdi.

Duterte, tarafların Noel arifesinde çatıştıklarını görmenin yorucu olduğunu belirterek, özellikle ordu mensuplarına askeri kampların kapısını açarak insanlarla ekmeklerini paylaşmaları çağrısı yaptı.

Diğer yandan Duterte ateşkesin herkesi kapsamayacağını vurgulayarak "Maute mi? Üzgünüm. Geçenlerde birçok otobüsü yaktınız. Bunun hesabını vermeniz gerek. Merhamet gösterilmedi, merhamet istenmeyecek. Bunu biliyorsunuz." ifadesini kullandı.

Duterte, suçlular ve terörist gruplara yönelik baskılarının sürebileceğini söyledi.

Devlet Başkanının ateşkes çağrısının CPP'nin silahlı kanadı NPA, Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MNLF) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) üyelerine yönelik olduğu biliniyor.

Filipinler'de adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleri düzenleyen Abdullah Maute ve kardeşi Ömer liderliğindeki Maute örgütünün eylemlerinde DEAŞ sembolleri taşıdığı belirtiliyor.

Duterte, 25 Temmuz'da Filipinler Kongresi'nde yaptığı ilk ulusa sesleniş konuşmasında, komünist isyancılara karşı tek taraflı ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, altı yıllık görev süresi bitmeden kalıcı barışa ulaşılmasını istediğini aktarmıştı.