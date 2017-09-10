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Duterte'den komünist isyancılara uyarı

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, komünist isyancıların sokaklarda şiddete başvurmaları halinde ülke genelinde sıkıyönetim ilan edeceğini duyurdu.Duterte, askeri bir hastanede yaralı askerleri ziyareti sırasında yerel...

Duterte'den komünist isyancılara uyarı

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, komünist isyancıların sokaklarda şiddete başvurmaları halinde ülke genelinde sıkıyönetim ilan edeceğini duyurdu.

Duterte, askeri bir hastanede yaralı askerleri ziyareti sırasında yerel yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, komünist isyancıların sokaklardaki şiddet olaylarını yeniden başlatmaları halinde, halihazırda Mindanao eyaletinde devam eden sıkıyönetimi tüm ülkede uygulamakla tehdit etti.

Duterte, "Sizi korkutmaya çalışmıyorum. Sokaklarda ayaklanma çıkarma hatasına düşmeyin. Ülke genelinde sıkıyönetim ilan etmekten ve herkesin tutuklanmasını emretmekten çekinmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Filipinler ordusu, 23 Mayıs'ta Marawi kentinde bir uluslararası terör suçlusunu ele geçirmek üzere operasyon düzenlemiş, çıkan çatışmalar sonrası DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.

Duterte, 23 Mayıs'ta Marawi'de "kalkışma olduğu" gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmiş ve ardından 22 Temmuz'da olağanüstü halin süresi yıl sonuna kadar uzatılmıştı.

Bunun üzerine Filipinler Komünist Partisinden (CPP) yapılan açıklamada, Mindanao eyaletinde sıkıyönetimin uzatılmasına tepki gösterilmişti. CPP, silahlı kanadı olan Yeni Halk Ordusuna (NPA) "ülke çapında silahlı karşı koyma ve saldırı düzenleyerek ülke genelinde kendini güçlendirme" emri vermişti.

Filipinler hükümeti, 19 Temmuz'da, devam eden saldırıları nedeniyle komünist isyancı liderlerle Avrupa'da yapılacak barış görüşmelerini rafa kaldırmıştı.


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Rodrigo DuterteSıkıyönetim
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