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Duterte'nin oğlu ve damadı Senato'da ifade verdi

MANILA (AA) - Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin oğlu ve damadı uyuşturucu operasyonlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk kez ifade verdi.Duterte'nin, Davao kentinin belediye başkan yardımcılığı görevini yürüten...

Duterte'nin oğlu ve damadı Senato'da ifade verdi

MANILA (AA) - Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin oğlu ve damadı uyuşturucu operasyonlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk kez ifade verdi.

Duterte'nin, Davao kentinin belediye başkan yardımcılığı görevini yürüten oğlu Paolo Duterte ve avukat olan damadı Manases Carpio, Manila ve diğer yerlerde faaliyet gösteren kaçakçılardan rüşvet alan nüfuzlu bir gruba mensup oldukları iddiasıyla Senatoda düzenlenen oturuma davet edildi. Oturum canlı yayınlandı.

Paolo Duterte ve Carpio, Çin'den gelerek Manila limanından geçen yasa dışı uyuşturucu sevkiyatının ve Gümrük Bürosundaki yolsuzlukların soruşturulduğu oturumda ifade verdi.

Senatörler tarafından araştırılan sevkiyata doğrudan müdahil olmadıkları kaydedilen Paolo Duterte ve Carpio, haklarındaki iddiaları reddetti.

Duterte'nin, oğlu ve damadından oturuma katılmalarını istediği bildirildi.

İki gün önce, ülkede yürütülen uyuşturucu operasyonlarına gazetecilerin de katılmasını isteyen Duterte, emniyet güçlerine hitaben, "Bu bir emirdir. Basını getirin ve olay yerine öncelikle onları götürün. Bu sayede meseleyi baştan sona anlayabilirler." ifadesini kullanmıştı.

Basın mensuplarına da "Eğer vurulursanız, hala şüphelilerin silahı olmadığına mı inanacaksınız?" diye soran Duterte, gazetecilerin, şüpheli uyuşturucu kaçakçılarının gizlendiği yerlere yapılan baskınlar sırasında kolluk kuvvetlerinin hemen yanı başında olması gerektiğini söylemişti.

Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte geçen yıl 30 Haziran'da görevi devraldığından beri yürütülen uyuşturucu operasyonlarında, polis kayıtlarına göre şimdiye kadar 5 binden fazla şüpheli öldürüldü.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri, uyuşturucuyla mücadele operasyonları nedeniyle eleştirdikleri Duterte hükümetini "insanlığa karşı suç" işlemekle suçluyor.


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Anahtar Kelimeler:
FilipinlerManases CarpioPaolo Duterte
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