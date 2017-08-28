AĞRI (AA) - ORHAN GÜNGÖR - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının dişi ve damızlık hayvan kesimi yasağından sonra vatandaşlar, fiyatları daha uygun olan küçükbaş kurbanlıklara daha fazla ilgi gösteriyor.

Doğu Anadolu'da, Kurban Bayramı dolayısıyla yüksek rakımlı yaylalarda uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını kesime hazır hale getiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinde canlı hayvan pazarının yolunu tutuyor.

Bütçeye uygun olduğu ve fiyatların önceki yıllara oranla fazla artmaması nedeniyle kurban pazarlarının gözdesi olan küçükbaş hayvanları alabilmek isteyen vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlık oluyor.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezi olan ve yörenin en hareketli canlı hayvan pazarlarından olan Ağrı Hayvan Borsası'ndaki küçükbaş kurbanlıklar da 700 ile 900 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yılda küçükbaş hayvan fiyatlarının büyükbaş hayvanlara göre daha uygun olduğunu söyledi.

Bölgeden büyükşehirler başta olmak üzere diğer şehirlere yapılan kurbanlık hayvan sevkiyatında da küçükbaş hayvanların daha fazla sevk edildiğini belirten Engin, "Bu yıl Ağrı'dan 35 bin büyükbaş hayvanı, 135 bin de küçükbaş hayvanı kurbanlık olarak sevk ettik. Geçen yıla göre küçükbaş hayvan sevkiyatında 20-25 bin artış var." dedi.

- "Dişi hayvan kesimi dünyanın her yerinde yasaktır"

Küçükbaş hayvan satışlarının düve kesiminin yasaklanması nedeniyle arttığını anlatan Engin, şöyle konuştu:

"Dişi kurbanlık kesimi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı genelgesiyle yasaklandı. Zaten bu yeni bir şey değil. Bu, malumun ilamıdır. Çünkü dişi hayvan kesimi dünyanın her yerinde yasaktır. Bu nedenle bu yıl küçükbaşlara ağırlık verildi. Kurban sevkiyatından da bunu anlıyoruz. Çünkü önceki yıllarda dişi hayvanların satışı da pazarlarda çok yoğun oluyordu. Bundan dolayı vatandaş, küçükbaşın hayvanın kurban olarak kullanılmasını daha fazla teşvik etmiş oldu. Bu vesileyle küçükbaş biraz daha ön plana çıktı. Bu bizim için memnun edici bir durum."

Küçükbaş hayvan besicilerinden Orhan Faal (40) ise çocukluğundan biri hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Pazarda küçükbaş hayvan sattığını ve satışlarının iyi olduğunu belirten Faal, "Satışlarımızın iyi olması küçükbaş kurbanlıkların, büyükbaşlara göre daha hesaplı olmasından kaynaklanıyor. Tanesi 700-800 lira olan küçükbaş her bütçeye uygun. Satışlarımız güzel ama Kurban Bayramı'na son 2 gün kala daha fazla artar." diye konuştu.

