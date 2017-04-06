GAZİANTEP (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Türkiye'de çok büyük yapısal bir sorunun çözümü için yaptığımız bir reformdur." dedi.

Şimşek, Gaziantep Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinin önünde Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı Temel Atma Töreni'nde, İstanbul Melen'den sonra içme suyu amaçlı en büyük barajın temelinin bugün atıldığını belirtti.

Gaziantep'in her şeyin en iyisini hak ettiğini anlatan Şimşek, "Allah Sayın Başbakanımızdan, Orman ve Su İşleri Bakanımızdan, bütün ekibinden razı olsun. 16 Nisan'da çok ama çok önemli bir reform için sandığa gideceğiz. Allah'ın izniyle Türkiye'de artık hükümet krizlerine son vereceğiz. 5 yıl kesintisiz millet hizmet edecek hükümetlerin önünü açacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'de çok büyük yapısal bir sorunun çözümü için yaptığımız bir reformdur. 94 yılda 64 hükümet ortalama ömrü 1,5 yıl bile değil. Bu barajı bile yapamazsınız. Bir barajın planlanması ve hayata geçirilmesi birkaç yıl alıyor." diye konuştu.

İki başlılığa ve vesayet sistemine son vereceklerini vurgulayan Şimşek, söz konusu sistemin Türkiye'nin önünü açacağını kaydetti.

Halk oylamasına çok az bir süre kaldığını hatırlatan ve partililerden ev ev dolaşmasını isteyen Başbakan Yardımcısı Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gaziantep'te tarihi bir rekor kıralım çünkü rekor düzeyinde bir yatırımı bugün Gaziantep'e yapıyoruz. Gaziantep her zaman partimize güçlü destek vermiştir. Allah sizden razı olsun. Gaziantep her zaman ülkemiz için, milletimiz için vatanımız için en doğru kararı vermiştir. 16 Nisan'da da yine doğru kararı verecektir. Evet, evet, evet diyecektir."