Düzce Belediyesi, Yüksekova'da 2 bin kişiye iftar verdi

HAKKARİ (AA) - Düzce Belediyesi tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2 bin kişiye iftar yemeği verildi.

İpekyolu üzerindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar yemeğinde Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve belediyenin diğer yetkilileri vatandaşlarla bir araya geldi.

Keleş, iftarda yaptığı açıklamada, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin aralarında bulunduğu kalabalık bir ekiple Hakkari'ye geldiklerini anımsattı.

Ramazan ayı vesilesiyle vatandaşlarla buluşmak istediklerini ve gönül köprüleri kurmak için iftar programı düzenlediklerini belirten Keleş, "Programımız çok başarılı geçti. AK Parti Genel Merkezince Hakkari'ye görevlendirildim. Belediye başkanlarımızla tecrübelerimizi paylaşmak için de buradayız. Burada alt ve üst yapı eksikliklerini gidermek için ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmanın içerisinde merkezi idareler, bakanlıklar, büyükşehir belediye başkanlıkları var." ifadelerini kullandı.

Hakkari'de hızlı bir kalkınma hamlesi gerçekleştirmek durumunda olduklarını kaydeden Keleş, "Tüm gücümüzle bu işleri bitirmeye kararlıyız. Terörden bunalan halkımız bunu hak ediyor. Burası alt ve üst yapısıyla daha düzgün bir kent olacak. Terörle mücadele edilen vilayetlerin hepsinde devlet bu çalışmaları başlattı. Bizler de bu çalışmalara nezaret ediyoruz." dedi.

Hakkari Vali Yardımcısı Hasan Ongu da ilçede geçen sene zorlu bir süreç atlatıldığını vurgulayarak, Yüksekova'nın terörle anıldığı günleri geride bırakıp artık hizmetlerle, yatırımlarla anılacağı günlerin sayfasını açtığını dile getirdi.

Ongu, şöyle konuştu:

"Biz artık daha düne kadar Yüksekova'da konuştuğumuz tatsız konuları değil hizmeti, çalışmaları konuşuyoruz. Önümüzdeki dönemde yatırımlarla birlikte birlik ve beraberlikten, kardeşlik köprülerinden ve Yüksekova'nın farklı belediyelerle kardeş olup başka iklimleri, tecrübelerin konuştuğu günlerden bahsetmeye başlayacağız. Bu anlamda Mehmet Keleş'e çalışmalarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz."

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar programı, okunan yemek duasıyla son buldu. Programa, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.