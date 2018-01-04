Düzce İl Jandarma Komutanı Özdemir itirafçı oldu - FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan kıdemli albay Özdemir'in itirafçı olmak istediği ve kendisinden sorumlu 3 cemaat abisinin isimlerini verdiği öğrenildi - Özdemir'in de aralarında olduğu 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi

04 Ocak 2018 Perşembe 13:51