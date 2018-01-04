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Düzce İl Jandarma Komutanı Özdemir itirafçı oldu

- FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan kıdemli albay Özdemir'in itirafçı olmak istediği ve kendisinden sorumlu 3 cemaat abisinin isimlerini verdiği öğrenildi - Özdemir'in de aralarında olduğu 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi

Düzce İl Jandarma Komutanı Özdemir itirafçı oldu

ANKARA (AA) - CANKUT TAŞDAN - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Düzce İl Jandarma Komutanı kıdemli albay Yılmaz Özdemir, itirafçı oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 22 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Düzce İl Jandarma Komutanı kıdemli albay Özdemir'in, gözaltına alınır alınmaz itirafçı olmak istediği ve kendisinden sorumlu 3 cemaat abisinin isimlerini verdiği öğrenildi.

Özdemir'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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