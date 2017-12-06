Düzce Valisi Dağlı, karla mücadele ekiplerini ziyaret etti

DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Zülkif Dağlı, karla mücadele kapsamında çalışma yapan karayolları ve emniyet ekiplerini ziyaret etti.

Vali Dağlı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve Jandarma Alay Komutanı Albay Yılmaz Özdemir ile Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kısmında kar küreme, tuzlama ve işaretleme yapan ekiplere ziyaret gerçekleştirdi.

Yetkililerden bilgi alan Dağlı, karayolları ve emniyet ekipleri ile bir süre sohbet etti.

- "Ekipler vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalışıyor"

Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, D-100 Karayolu ve Anadolu Otoyolu'nda görevli ekiplerin, vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Karla mücadele kapsamında kar küreme ve tuzlama araçlarının güzergahta ring halinde bulunduğunu aktaran Dağlı, "Ekiplerimiz güzergahta bulunuyor. Şu an bir aksama gözükmüyor fakat ara ara aksamalar yaşanıyor. Bunun önüne geçmek için ekipler teyakkuzda bulunuyor, şu an bir sıkıntı yok." diye konuştu.

Öte yandan Vali Dağlı ve Emniyet Müdürü Deniz, tır ve kamyon sürücülerine sol şeridi kullanmamaları yönünde uyarılarda bulundu.