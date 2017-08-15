Düzce'de 160 kaçağın yakalanması

DÜZCE (AA) - Düzce'de yakalanan 160 kaçak, sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Alınan bilgiye göre, 4 gün önce jandarma ekiplerinin Anadolu Otoyolu Gölyaka Gişeleri'nde durdurduğu otobüsteki Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu 160 kaçağın İl Göç İdaresindeki işlemleri tamamlandı.

Gümüşova Spor Salonunda bulunan 160 kişi, iki otobüs ile sınır dışı edilmeleri için İstanbul'a gönderildi.

Bu arada, olayla ilgili gözaltına alınan otobüsün sürücüsü Hasan K, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

Geçen cuma günü, ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu Gölyaka Gişeleri'nde durdurulan otobüste, yasa dışı yollarla ülkeye giren Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu 3'ü kadın, 3'ü bebek 160 kişi yakalanmıştı.