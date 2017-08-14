Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma tatil mevsim
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Düzce'de 4 kişinin denizden kurtarılma anı kameralara yansıdı

DÜZCE (AA) - Düzce'de cankurtaran ekipleri, denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi kurtardı.Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesine bağlı Değirmenağzı Plajı'nda ismi henüz öğrenilemeyen 4 arkadaş denize girdi.Çeken akıntıya kapılan...

Düzce'de 4 kişinin denizden kurtarılma anı kameralara yansıdı

DÜZCE (AA) - Düzce'de cankurtaran ekipleri, denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesine bağlı Değirmenağzı Plajı'nda ismi henüz öğrenilemeyen 4 arkadaş denize girdi.

Çeken akıntıya kapılan 4 kişiyi gören cankurtaran ekipleri, olaya müdahale ederek arkadaşları kurtardı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, cankurtaran ekiplerinin boğulma tehlikesi geçiren 4 kişinin yanına jet ski ile geldiği görülüyor. Görüntülerde, 4 arkadaşın jet skiye tutunması ve kıyıya çıkmaları yer alıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AkçakocaBoğulmaDüzce
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5