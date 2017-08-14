Düzce'de 4 kişinin denizden kurtarılma anı kameralara yansıdı

DÜZCE (AA) - Düzce'de cankurtaran ekipleri, denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesine bağlı Değirmenağzı Plajı'nda ismi henüz öğrenilemeyen 4 arkadaş denize girdi.
Çeken akıntıya kapılan 4 kişiyi gören cankurtaran ekipleri, olaya müdahale ederek arkadaşları kurtardı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, cankurtaran ekiplerinin boğulma tehlikesi geçiren 4 kişinin yanına jet ski ile geldiği görülüyor. Görüntülerde, 4 arkadaşın jet skiye tutunması ve kıyıya çıkmaları yer alıyor.