Düzce'de araç yangını

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen tır yangınında maddi hasar oluştu.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı viyadükleri Sarıçökek mevkisi İstanbul istikametinde seyreden Tokcan Aydın idaresindeki 41 UC 301 plakalı gıda maddesi yüklü tırda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü Aydın, tırı emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Bolu Dağı Tüneli İtfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Yangında, maddi hasar oluştu.