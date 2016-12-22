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Düzce'de baraj yüzeyi buz tuttu

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan Melen çayı üzerine kurulu Hasanlar Barajı'nın yüzeyi buz tuttu.Yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, il genelinde buzlanma olaylarının artmasına neden oldu. Hava...

Düzce'de baraj yüzeyi buz tuttu

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan Melen çayı üzerine kurulu Hasanlar Barajı'nın yüzeyi buz tuttu.

Yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, il genelinde buzlanma olaylarının artmasına neden oldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düşmesinin ardından, kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yere alan ve Melen çayı üzerine kurulu 425 hektar alanı kaplayan Hasanlar Barajı'nın yüzeyi dondu.

Yığılca ilçesinde bulunan Ömerli Barajı'na pompalanarak İstanbul'a içme suyu temini sağlayan ve aynı zamanda hidroelektrik santrali olarak da hizmet veren barajın buz tutmuş yüzeyi güzel görüntüler oluştu.

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DüzceHasanlar BarajıYığılca
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