Düzce'de derede ceset bulundu

DÜZCE (AA) - Düzce'de, derede erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ağa Mahallesi mevkisinde Asar Deresi'nde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiyeden yardım istedi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Düzce Arama Kurtarma ekiplerince karaya çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi.
Emirhan Çetin'e (27) ait olduğu belirlenen ceset, incelemelerin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.
Düzce Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz de olay yerine gelerek bilgi aldı.