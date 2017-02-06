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Düzce'de FETÖ davaları için yeni duruşma salonu yapılıyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi ile Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında açılan davaların görülmesi için duruşma salonu inşa ediliyor....

Düzce'de FETÖ davaları için yeni duruşma salonu yapılıyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi ile Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında açılan davaların görülmesi için duruşma salonu inşa ediliyor.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek ay başlayacak FETÖ/PDY davalarının görülmesi için Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ile yeni bir duruşma salonu inşa edilmeye başlandığını belirtti.

Düzce Adliyesi binasının arkasına inşa edilen duruşma salonunun yaklaşık 300 kişilik kapasiteye sahip olacağını belirten Dağlı, salonun 350 metrekarelik alana toplam 270 bin lira maliyetle yapılacağını kaydetti.

İl Özel İdaresi tarafından inşası yürütülen salonda, hakim, avukat, sanık ve izleyiciler için ayrı bölümler bulunacak.

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