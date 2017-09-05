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Düzce'de fındık hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de, yaklaşık 500 kilogram fındık çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Beyciler Mahallesi 1563. Sokak'ta bulunan bir evden fındık hırsızlığı...

Düzce'de fındık hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de, yaklaşık 500 kilogram fındık çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Beyciler Mahallesi 1563. Sokak'ta bulunan bir evden fındık hırsızlığı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığı S.T. ve henüz isimleri belirlenemeyen 2 kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Bunun üzerine S.T'nin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, çalınan fındıklar ele geçirilirken, S.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


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DüzceFındık HırsızlığıTutuklama
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