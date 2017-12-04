Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Çorum AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ piyasalar mısır
Örnek sorular yayımlandı
Örnek sorular yayımlandı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor
Köy yumurtası hilesi bitecek
Köy yumurtası hilesi bitecek
Yarışma süresi uzatıldı
Yarışma süresi uzatıldı
Tünel cennetiyiz
Tünel cennetiyiz

Düzce'de iş yeri yangını

DÜZCE (AA) - Düzce'de çıkan yangında, iki iş yeri kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Kalıcı Konutlar Bölgesi Bahçelievler Mahallesi 5. Cadde'de Hasan Güney'e ait pide salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı....

Düzce'de iş yeri yangını

DÜZCE (AA) - Düzce'de çıkan yangında, iki iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kalıcı Konutlar Bölgesi Bahçelievler Mahallesi 5. Cadde'de Hasan Güney'e ait pide salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iş yerinin tamamını sararak üst kattaki Cevdet Akbaşoğlu'na ait kahvehaneye sıçradı.

Yangın, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasıyla güçlükle kontrol altına alındı.

Yangında iki iş yeri de kullanılamaz hale geldi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DüzceİşyeriYangın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5