Düzce'de iş yeri yangını

DÜZCE (AA) - Düzce'de çıkan yangında, iki iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Kalıcı Konutlar Bölgesi Bahçelievler Mahallesi 5. Cadde'de Hasan Güney'e ait pide salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iş yerinin tamamını sararak üst kattaki Cevdet Akbaşoğlu'na ait kahvehaneye sıçradı.
Yangın, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasıyla güçlükle kontrol altına alındı.
Yangında iki iş yeri de kullanılamaz hale geldi.