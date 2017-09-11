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Düzce'de işçilerin fabrikaya alınmadığı iddiası

DÜZCE (AA) - Düzce'de otomobillere fitil üretimi yapan fabrikanın bir grup işçisi fabrikaya alınmadıkları iddiasıyla iş yerini terk etmeme eylemi yaptı.Konuralp bölgesinde otomotiv yedek parçası üzerine faaliyet gösteren fabrikanın bir...

Düzce'de işçilerin fabrikaya alınmadığı iddiası

DÜZCE (AA) - Düzce'de otomobillere fitil üretimi yapan fabrikanın bir grup işçisi fabrikaya alınmadıkları iddiasıyla iş yerini terk etmeme eylemi yaptı.

Konuralp bölgesinde otomotiv yedek parçası üzerine faaliyet gösteren fabrikanın bir grup çalışanı, servis araçlarının kendilerini almadan gittiğini, kendi imkanlarıyla fabrikaya geldiklerini ancak içeri alınmadıklarını iddia etti.

Bunun üzerine işçiler fabrika önünde eylem yaptı.

İşçileri ziyaret eden Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, fabrika önünde yaptığı konuşmada, işçilerin hakkını korumak için çalıştıklarını belirterek, Düzce'deki siyasileri işçilerin hakkını korumaları için göreve çağırdı.

Yaşar'ın açıklamalarının ardından, eylemdeki işçilerin bir kısmı fabrikadan ayrılırken, bazı işçiler bekleyişini sürdürüyor.


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DüzceEylemFabrika
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