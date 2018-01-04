Düzce'de kamyonun çarptığı kişi öldü

DÜZCE (AA) - Düzce'de kamyonun çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Yakabaşı köyü mevkisinde Mustafa Danacı'ya (51), Mehmet Ö. idaresindeki 81 BA 568 plakalı kamyon çarptı.
Yaralanan Danacı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Danacı, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaza sonrası olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü, Kaynaşlı ilçesinde bir tır parkında jandarma tarafından gözaltına alındı.