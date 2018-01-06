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Düzce'de kümes yangını

- Yangınında yaklaşık 10 bin yetişmiş tavuk telef oldu

Düzce'de kümes yangını

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında 10 bin yetişmiş tavuk telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Orhangazi köyünde Dursun Yeşilyurt'a ait tavuk kümesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler kümesin tamamını sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren uğraş sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangında kümes kullanılmaz hale gelirken, içerisinde bulunan yaklaşık 10 bin yetişmiş tavuk ise telef oldu.




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