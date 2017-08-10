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Düzce'de mevsimlik işçileri taşıyan traktörün devrilmesi

- Kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Piroz Yaşar, hastanede hayatını kaybetti

Düzce'de mevsimlik işçileri taşıyan traktörün devrilmesi

DÜZCE (AA) - Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi Piroz Yaşar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün Beyköy beldesine bağlı Güven köyü mevkisinde meydana gelen ve 18 kişinin yaralandığı traktör kazasında ağır yaralı olarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Piroz Yaşar, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi, hastanenin morguna kaldırılan genç kızın, Diyarbakır'dan bölgeye fındık toplamak için geldiği öğrenildi.

Dün sabah saatlerinde fındık işçilerini taşıyan M.Y. idaresindeki 14 DK 074 plakalı traktörün, Güven köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmesiyle 18 kişi yaralanmıştı.

Kazayı hafif yaralı atlatan sürücü M.Y, tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.


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