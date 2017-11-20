DÜZCE (AA) - Düzce'de, "Değerlerimiz, Kültürümüz ve Çocuklarımız: Milli Oyuncak" çalıştayı kapsamında "Milli, Yerli ve Evrensel Oyuncak" toplantısı gerçekleştirildi.

DÜ Rektörlük Çalıştay Salonu'nda yapılan toplantıya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim bakanlıklarının temsilcileri ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve TRT Çocuk televizyonu yetkilileri katıldı.

Toplantıda, 20 Şubat 2017'de gerçekleştirilen "Değerlerimiz, Kültürümüz ve Çocuklarımız: Milli Oyuncak" çalıştayının ardından alınan, Düzce'de "Oyuncak Organize Sanayi Bölgesi" kurulması kararı ve milli oyuncak projesine yönelik yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, burada yaptığı konuşmada, milli, yerli ve evrensel oyuncak projesinde "Ar-Ge Proje Pazarı" oluşumu aşamasına kadar birçok çalışmanın yapıldığını söyledi.

Birçok kurumun hassasiyeti ile önemli konuların başarıldığını kaydeden Çakar, "Oluşturulacak OSB'nin içinde, temel alt yapıya ilişkin özellikle ahşap üretimden, oyuncak sanayisini ilgilendiren pek çok soruna varıncaya kadar tüm imkanlarımız bu projenin kullanımına sunulacak. Burada üniversite olarak, nesillerin yetişmesi, kültürün gelişmesi ve geleceğe aktarılmasına imkan sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Çakar hem rektör hem de bir anne olarak çocukların oyuncaklar ile geleceğe baktığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmaları çok daha önce başlatmamız gerekiyordu. Çünkü bütün kırtasiyelerde, oyuncak mağazalarında maalesef popüler kültür, çocuklarımızı doğuştan itibaren çizgi film karakterleriyle esir ediyor. Çocuklarla sokağa çıkıldığında, Türk Kültürü'ne ait değerler, toplumu yansıtan ve temsil eden ne milli, ne yerli ürünlerle karşılaşıyoruz."

Milli, yerli ve evrensel oyuncak söyleminin, tek bir eser etrafında toplanmadığını anlatan Çakar, "Bu tek bir oyuncak tasarımı olarak görülmesin. Bu oyuncak ailesi aslında tasarım harikası olacak. Milli ve yerli değerleri yansıtan bir tasarım ailesi olacak inşallah. Malzeme seçiminden tasarımına, işlevselliğinden eğitici özelliğine kadar hepsi bizim işimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çakar ayrıca projenin bundan sonraki aşamasında Ar-Ge pazarı oluşturulacağını ve tasarım yarışması yapılacağını sözlerine ekledi.

Katılımcıların yerli, milli ve evrensel oyuncak konusundaki fikirlerini paylaştığı toplantının ardından heyet, şehirde ahşap oyuncak alanında faaliyet gösteren bir fabrikayı ziyaret etti.