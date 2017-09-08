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Düzce'de motosiklet kazası : 1 ölü

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesi meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Fatih Özbakır (39) idaresinde ki 81 KD 397 plakalı motosiklet, D-655 Düzce-Zonguldak...

Düzce'de motosiklet kazası : 1 ölü

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesi meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Özbakır (39) idaresinde ki 81 KD 397 plakalı motosiklet, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Orta refüjde bulunan bariyerlere çarparak durabilen motosikletin sürücüsü, yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Özbakır'ın cesedi, hastane morguna konuldu.

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DüzceAkçakocaTRAFİK KAZASI : 1 ÖLÜ
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