Düzce'de öğrenciler engellilerle spor yaptı

DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi (DÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı, "Engel Yok, Sen Gel Yaşama Birlikte Yön Verelim" isimli etkinlikte, öğrenciler ve engelliler birlikte spor yaptı.

DÜ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yaklaşık 50 görme, fiziksel ve ortopedik engelliyle DÜ Beden Eğitimi ve Spor Yöneticiliği öğrencileri bir araya gelerek, oluşturulan parkurlarda ter döktü.

Gözlerini bağlayan öğrenciler, engellilerle parkurlardan geçerek onların günlük hayatta karşılaştığı zorlukları anlamaya çalıştı.

DÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurgül Tezcan Kardaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim-öğretim programı çerçevesinde engelli-öğrenci birlikte spor yaptıklarını söyledi.

Teorik derslerin yanında pratikte de eğitim verdiklerini aktaran Kardaş, "Engel ne demek, engellilerin sorunları ve bunların çözüm yolları nelerdir diyerek bu uygulamaları yapıyoruz. Bu eğitim programı çerçevesinde teorikte alınan bilgilerin uygulama noktasını burada gerçekleştiriyoruz. Bu kez, gerçek hayata uygun olması açısından görme, fiziksel ve ortopedik engelli bireylerimizi burada misafir ettik." ifadelerini kullandı

Engelli psikolojisini anlamak için her öğrencinin gözlerini kapattığını anlatan Kardaş, şöyle konuştu:

"Birçok parkurumuz var, her parkurun kendine has özelliği var. Bu parkurlar, öğrencilerin farklı duyularını gerçekleştirmek için hazırlandı. Engellilerin bizden değil, bizim engellilerden öğreneceğimiz çok şey var. Kendilerini sosyal hayatta ötekileşmiş hissettikleri için, ötekilerin normal insanlar olduğunu söylemek istedik. Çok eğlenceli bir organizasyon oldu, inşallah devamı da gelir."

Görme engelli ve DÜ Sanat Tasarımı ve Mimarlık Fakültesi öğrencisi Tolga Kendüzler de "Bizi buraya davet eden arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ben çok eğlendim, bugün güzel geçti. Devamını da bekliyoruz." dedi.

DÜ Beden Eğitimi Bölümü öğrencisi Serap Ceylan ise etkinlikle engellilerin çektiği zorlukları gördüklerini belirtti.

Engellileri sporun içine çekmek için de gözlem yaptıklarını ifade eden Ceylan, şunları kaydetti:

"Engelli arkadaşlarımızı sporun içine nasıl çekebiliriz konusunda fikirler üretip oyunlar tasarladık. Etkinlik öncesinde engellilerin spor yapamayacağını düşünüyor olabilirdik, hatta zorlanacaklarını düşünüyorduk ama onlarla birlikte bir şeyler paylaştıkça, onların da bizle bir şeyler paylaştığını gördük. Mutluluklarına ortak olduk, artık bu konuda daha duyarlıyız, onlar için daha çok şey yapacağız."



