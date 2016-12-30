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Düzce'de sahte para operasyonu

- Piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen 5 şüpheliden biri tutuklandı

Düzce'de sahte para operasyonu

DÜZCE (AA) - Düzce'de piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kaynaşlı ilçesindeki bir marketten sahte para ile alışveriş yaptığı tespit edilen şüpheliyi takibe alan İlçe Jandarma ekipleri, ilçe merkezi, Üçköprü ve Doğanlı köylerindeki üç adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, İstanbul’dan temin etikleri sahte paraları piyasaya sürdükleri iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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DüzceSahte Para Operasyonu
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