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Düzce'de "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" yürüyüşü

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" yürüyüşü yapıldı.Kaynaşlı Merkez Camisi önünde toplanan grup, Türk bayrakları açıp, terör örgütü aleyhine slogan atarak ilçe meydanına kadar yürüdü.Burada,...

Düzce'de

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" yürüyüşü yapıldı.

Kaynaşlı Merkez Camisi önünde toplanan grup, Türk bayrakları açıp, terör örgütü aleyhine slogan atarak ilçe meydanına kadar yürüdü.

Burada, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına konuşan Kaynaşlı Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nurettin Yıldırım, devletine, milletine, vatanına ve bayrağına gönülden bağlı bireyler olarak terörü lanetlemek için toplandıklarını söyledi.

Uğrunda canların verildiği vatanın, ecdadın emaneti olduğunu ifade eden Yıldırım, Türkiye'nin aşığı olduklarını, terörün her türlüsünü şiddetle kınadıklarını vurguladı. Yıldırım, "Bu yüce Türk devletini kimsenin bölmeye ve parçalamaya gücü yetmeyecek. İslamın sancaktarı bu yüce Türk milleti, yedi düvele Çanakkale geçilmez destanı yazmıştır. Bu yüzden şanlı bayrağımız dalgalanacak. Kimsenin gücü bizi parçalamaya yetmeyecek." dedi.

Yürüyüş, dua okunmasıyla son buldu.

Yürüyüşe, Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek ile Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz’in yanı sıra Kaynaşlı AK Parti, MHP ve CHP temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynaşlı Da Şehitleri Anma Ve Teröre Lanet Yürüyüşü Düzenlendi
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