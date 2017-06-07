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Düzce'de silahlı kavga: 1 yaralı

- Bir kişi tüfekle vurularak yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan baba oğul tutuklandı

Düzce'de silahlı kavga: 1 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'de çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı, olayla ilgili baba oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Asar köyünde aralarında alacak meselesi olduğu iddia edilen E.T, C.T'ye ait evin önüne gitti.

Burada taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.T olaya müdahale eden ve elinde tüfek bulunan babası S.T'nin elinden tüfeği alarak E.T'ye ateş etti.

E.T, çevredeki vatandaşların durumu bildirdiği 112 acil servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

E.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma ekiplerince evlerinde gözaltına alınan C.T. ile oğlu S.T, çıkarıldıkları mahkemece "kasten adam yaralama" suçundan tutuklandı.


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Anahtar Kelimeler:
DüzceSilahlı Kavga
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