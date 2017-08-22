Düzce'de silahlı kavga: 2 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir büfe işletmecisi tarafından kavga sırasında silahla vurulduğu iddia edilen iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, alışveriş yapmak isteyen Muhammet Ç. ve Enes Y. ile Kalıcı Konutlar Güzelbahçe Mahallesi'nde bulunan bir büfenin işletmecisi Mesut M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet Ç. ve Enes Y, park halindeki 81 BP 121 plakalı otomobilden pompalı tüfek alarak yeniden büfeye geldi.

Daha sonra çıkan çatışmada Mesut M'nin, tabanca ile Muhammet Ç. ve Enes Y'yi vurarak yaraladığı öne sürüldü.

Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Enes Y'yi Düzce Atatürk Devlet Hastanesine, Muhammet Ç'yi de Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürdü.

Büfe işletmecisi Mesut M. ise polis tarafından gözaltına alındı.