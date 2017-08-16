Düzce'de silahlı kavga: 3 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ağa Mahallesi, 1967 Sokak'ta, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen kişiler arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, silah kullanılması sonucu Y.Ö, F.Ö. ve Y.Ö. yaralandı.
Yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastaneye gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Bu sırada bir ambulansa zarar veren yaralı yakınları, polis ekiplerince sakinleştirildi.
Olayın faili olduğu belirtilen Y.P'nin arandığı bildirildi.