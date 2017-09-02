Düzce'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı DÜZCE (AA) - Düzce'de iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.B. ve S.C, Yeni Mahalle 1156. Sokak üzerinde karşılaştı.Sözlü olarak başlayan tartışma kavgaya dönüştü...

02 Eylül 2017 Cumartesi 20:44