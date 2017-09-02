Düzce'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'de iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.B. ve S.C, Yeni Mahalle 1156. Sokak üzerinde karşılaştı.
Sözlü olarak başlayan tartışma kavgaya dönüştü ve M.B., S.C. ile yanlarında bulunan C.K. arasında sokak üzerinde arbede yaşandı.
M.B.'nin üzerinde bulundurduğu silahla ateş etmesi üzerine, S.C. bıçakla M.B'yi boğaz bölgesinden bıçakladı.
Bıçak darbesiyle yaralanan M.B. 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya karışan S.C.ve C.K., polis ekiplerince gözaltına alınırken, M.B.nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.