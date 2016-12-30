Düzce'de sis ve kar yağışı

DÜZCE (AA) - Düzce'de yoğun sis ve aralıklarla devam eden kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor.



Sis nedeniyle D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Kurtsuyu, Hiciz, Şifalı Su mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Öte yandan, Bolu Dağı'nın TEM otoyolu ve D-100 karayolu geçişlerinde de aralıklarla devam eden kar yağışı ve hafif sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.



Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.



Meteoroloji yetkilileri ise kentteki sisin bir süre daha etkili olacağını bildirdi.