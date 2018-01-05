Düzce'de sivil polis aracı kamyona çarptı

DÜZCE (AA) - Düzce'de sivil polis aracıyla trafik kazası yapan Gölyaka İlçe Emniyet Amiri Özgür Cengiz, yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gölyaka İlçe Emniyet Amiri Cengiz idaresindeki 81 EB 835 plakalı sivil polis aracı, D-100 karayolu hal kavşağı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında park halindeki 07 TB 620 plakalı kamyona çarptı.
Çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılan Cengiz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Özgür Cengiz'in hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu bildirildi.