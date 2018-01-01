Düzce'de şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir parkın yakınında bulunan şüpheli çanta, bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatıldı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Caddesi İnönü Parkı yakınındaki bir kaldırımda çanta gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerin çantayı şüpheli görmesi üzerine bomba imha ekiplerine haber verildi.
Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatılan çantadan defter ve giysi çıktı.
Bazı vatandaşlar, şüpheli çantanın fünyeyle patlatılması anını cep telefonlarıyla kaydetti.