Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Pelin Yenigün Dilek Tamur Goudarzi-Pour hakkı eren Ufuk Özdemir Selahattin Demirtaş
Rekorlar borsaya çekti
Rekorlar borsaya çekti
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Yılın transferini yaptı
İşte yılın transferi
İş bulamayınca patron oldu
İş bulamadı patron oldu
SANTEK sona erdi
SANTEK sona erdi

Düzce'de tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'de tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ahmet Badanoz (55) idaresindeki odun yüklü "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Akçakoca ilçesine bağlı Beyören...

Düzce'de tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'de tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Badanoz (55) idaresindeki odun yüklü "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Akçakoca ilçesine bağlı Beyören köyü Değirmenoluk mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü Badanoz ile aracın römorkunda bulunan Sevgi Badanoz (50) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, tarım aracının römorkunun altında kalan Sevgi Badanoz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Ahmet Badanoz ise kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alındı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DüzceAkçakocaPat Pat Kazası 1 ölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5