Düzce'de tatilcilerin rafting heyecanı

DÜZCE (AA) - Düzce'deki Melen Çayı, günübirlikçi tatilcilerin vazgeçilmez mekanı oldu.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen ve sıcaktan bunalan vatandaşlar, Cumayeri Dokuzdeğirmen köyünde bulunan rafting işletmelerinde yoğunluk oluşturdu.

İstanbul ve Ankara'ya yakın olan Melen Çayı'na gelen vatandaşlar, 13 kilometrelik parkurda özel elbiselerini giyerek yaptıkları raftingle hem serinliyor hem de unutulmaz bir heyecan yaşıyor.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Melen Çayı'nın günübirlikçi tatilciler için vazgeçilmez bir mekan olduğunu söyledi.

Aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşların, İstanbul ve Ankara'ya en yakın doğal parkurun bulunduğu Melen Çayı'nı tercih ettiğini ifade eden Tepe, şöyle konuştu:

"Ağustos ayı olmasına rağmen tatile gidemeyenler ve uzun soluklu tatil fırsatı olmayanların birinci tercihi Melen Çayı oldu. Rafting, günübirlikçi tatilciler için vazgeçilmez bir spor oldu. Melen Çayı da raftingde en güvenilir çay olduğu için yoğunluk devam ediyor. Geçtiğimiz 10 yılın ağustos ayı rakamlarına bakacak olursak bu yıl iki katına çıktık. Bu hem bizi hem turizmcileri sevindiriyor. Sosyo-ekonomi ve turizm anlamında rafting önemli bir katkı sağlıyor. Melen Çayı'nın durumu da gayet iyi. Yağmurlarla birlikte debi rafting için yeterli seviyede. Yoğunluğumuz da sezon itibarıyla devam ediyor. Hafta sonları binlerce misafiri burada ağırlıyoruz."

Sezon başında 10 bin hedefi koyduklarını aktaran Tepe, "Melen Çayı'nın lokasyonu çok iyi. İstanbul ve Ankara'dan 2,5 saate Melen Çayı'na geliniyor. Bu yıl İzmir ve Eskişehir'den turlar kabul ettik. Melen Çayı, konaklama, kamp ile günübirlikçi tatilciler için de cazip hale geldi. Aşırı sıcaklıklarda Akdeniz'e gidemeyen İstanbul ve Ankara'da yaşayan vatandaşlar, burayı tercih ediyor. Bunu yaz sezonunda sürekli tekrarlıyorlar." diye konuştu.



