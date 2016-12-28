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Düzce'de telefonda dolandırıcılık iddiaları

- Telefonda kendisini polis olarak tanıtıp 2 kişiyi dolandırarak paralarını aldığı öne sürülen zanlı ile 2 iş birlikçisi yakalandı - Zanlının yakalanması için düzenlenen operasyon, MOBESE ve polis kameraları tarafından kaydedildi

Düzce'de telefonda dolandırıcılık iddiaları

DÜZCE (AA) - Düzce'de telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde ikamet eden R.M'yi telefonla arayan zanlı, kendisini emniyet mensubu olarak tanıttı. R.M'nin kimlik bilgileriyle bankadan kredi çekmeye çalışıldığının tespit edildiğini belirten zanlı, düzenlenecek operasyon için paraya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Bunun üzerine evine gelerek kendisini polis olarak tanıtan zanlıya poşet içinde 20 bin lira teslim eden R.M, dolandırıldığını anlayınca İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine başvurdu.

Düzce'de S.G'yi de arayan zanlı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan oğlunun kurtarılması için 15 bin liraya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Dolandırılmak üzere arandığını anlayan S.G, durumu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine bildirdi.

Takibe alınan S.G'den parayı almak üzere Cedidiye Camisi önüne gelen zanlı H.A, polis ekiplerince yakalandı.

Zanlının yakalanması için düzenlenen operasyon, MOBESE ve polis kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, zanlı H.A'nın, S.G'yi telefonla konuşarak bir süre takip ettiği, aynı masada oturduğu ve parayı almak üzere yanına yaklaştığı sırada polis ekiplerince gözaltına alındığı görülüyor.

- İş birliği yapan 2 zanlı da gözaltında

Öte yandan, zanlının iş birliği içinde bulunduğu tespit edilen 2 kişi Bolu'da gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar H.A, S.B. ve A.D, adliyeye sevk edildi.

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