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Düzce'de telefonla dolandırıcılık iddiası

- Aradığı iki kadını, kendisini polis ya da asker olarak tanıtarak dolandırdığı öne sürülen kişi ile bu kişinin iş birliği içinde bulunduğu zanlı gözaltına alındı

Düzce'de telefonla dolandırıcılık iddiası

DÜZCE (AA) - Düzce'de, telefonla aradığı iki kadını, kendisini asker ya da polis olarak tanıtarak yaklaşık 135 bin lira dolandırdığı öne sürülen kişi ile bu kişinin iş birliği içinde bulunduğu Suriye uyruklu zanlı, düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Azmimilli Mahallesi'nde ikamet eden 67 yaşındaki S.K'yi telefonla arayarak, emniyet mensubu olduğunu söyleyen şahıs, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda kullanılmak üzere paraya ihtiyaç duyduklarını öne sürdü.

Bunun üzerine dövize çevirdiği 52 bin lirayı ve yaklaşık 50 bin liralık ziynet eşyasını belirtilen adrese bırakan S.K, dolandırıldığını anlayınca İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine başvurdu.

Soğukpınar Mahallesi'nde oturan 66 yaşındaki R.Ö'yü de telefonla arayan şahıs, eşi S.Ö'nün bir olaya karışarak haksız yere gözaltına alındığını ve asıl suçluyu yakalamak üzere yapılacak operasyon için para gerektiğini söyledi.

Kendisine verilen Aziziye Mahallesi'ndeki adrese giden R.Ö, yol kenarında bulunan bir otomobilin altına 30 bin liralık ziynet eşyasını ve 2 bin 600 lirayı bırakıp uzaklaştı.

Bir süre sonra belirtilen adrese gelen R.Ö, bıraktığı para ve ziynet eşyalarının yerinde olmadığını görünce dolandırıldığını anladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, her iki olayda da paraları ve ziynet eşyalarını aldığı tespit edilen Ö.Ö, Bolu'da oturduğu evinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlının evi, üzeri ve arabasında yapılan aramada, ziynet eşyalarının yanı sıra 14 bin Türk lirası, bir ruhsatsız pompalı tüfek ile fişek ele geçirildi.

Ayrıca, Ö.Ö'den para ve ziynet eşyalarını almak üzere Şanlıurfa'dan geldiği öğrenilen Suriye uyruklu Y.Ş. de Bolu'nun Yeniçağ ilçesinde otobüsten indikten sonra gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlıların sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Zanlılar Ö.Ö. ve Y.Ş'nin yakalandığı operasyonlar, polis kamerası tarafından kaydedildi.

- Para ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi

Zanlıların yakalanmasının ardından paralarını ve ziynet eşyalarını teslim almaya gelen R.Ö, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların, telefonda kendilerini polis ve asker olarak tanıtıp para, altın isteyen kişilere itibar etmemeleri ve bu durumlarla karşılaşanların öncelikle polise müracaat etmeleri gerektiğini söyledi.

Emniyet yetkilileri ise telefonla arayarak kendilerini polis, asker, savcı ve hakim olarak tanıtan, para talep eden kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
DüzceDolandırıcılık
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