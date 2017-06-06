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Düzce'de trafik kazaları: 3 yaralı

- Otomobilin çöp kamyonuna çarptığı kazada temizlik işçisi ağır yaralandı

Düzce'de trafik kazaları: 3 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Semih Saltoğlu yönetimindeki 14 DN 542 plakalı otomobil, D-100 karayolu yan yol Üçköprü mevkisinde çöpleri toplayan Ekrem Başkıran idaresindeki 34 LC 9805 plakalı çöp kamyonuna çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile kamyonun arkasında çöpleri alan belediye temizlik işçisi Şükrü Kiraz, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Temizlik işçisi Kiraz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda seyreden Cüneyt Çabuk idaresindeki 81 ER 426 plakalı belediye halk otobüsüne, Boğaziçi beldesi Kabalak mevkisinde kavşaktan manevra yaptığı sırada Hüsamettin Işık yönetimindeki 06 DC 7174 plakalı kamyon çarptı.

Çarpışmada yaralanan kamyon sürücüsü, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
DüzceKazaTrafik Kazası
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