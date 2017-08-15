Düzce'de trafik kazası: 10 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'de tarım işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca'nın Osmaniye Mahallesi'ndeki fındık bahçesinden çıkan, İlhan Öztaş idaresindeki plakasız traktör, Eski Cezaevi mevkisinde başka bir fındık bahçesine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, traktörün römorkunda bulunan Süleyman, Rukiye, İpek, Zeynep, Meman, Hima ve Şükran Paçar ile Mustafa, Mikail ve Derya Zarif yaralandı.

Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, Akçakoca Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.



