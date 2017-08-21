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Düzce'de trafik kazası: 2 yaralı

- Vatandaşlar, sağlık ekibini bekleyen yaralıları yağıştan branda çekerek ve plaj şemsiyesi tutarak korudu

Düzce'de trafik kazası: 2 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesindeki trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güney mevkisinde İbrahim Kıbrıs idaresindeki 81 BY 918 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada otomobilde bulunan Hüseyin ve Safiye Kıbrıs yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar, sağlık ekibini bekleyen yaralıları yağıştan branda çekerek ve plaj şemsiyesi tutarak korudu.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kıbrıs'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
DüzceTrafik KazasıYığılca
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