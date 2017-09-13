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Düzce'de trafik kazası: 3 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Aydınpınar Caddesi'nde Melih Mutlu idaresindeki motosiklet, Salim Sokak'tan çıkış yapan Yakup Topçu yönetimindeki 81 FK 871 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpmanın...

Düzce'de trafik kazası: 3 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Aydınpınar Caddesi'nde Melih Mutlu idaresindeki motosiklet, Salim Sokak'tan çıkış yapan Yakup Topçu yönetimindeki 81 FK 871 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü Topçu ve motosiklet sürücüsü Melih Mutlu ile motosiklette yolcu olarak bulunan Emircan Mutlu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan, kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
DüzceTrafik Kazası
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